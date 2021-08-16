Защитник «Зенита» Чистяков назвал закономерной ничью с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги матча четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«За пару дней до игры было небольшое повреждение голеностопа. Поэтому перед «Локо» не тренировался в полную силу. Но я поехал с командой — у нас была договоренность с тренерским штабом, что если после процедур не будет противопоказаний, то я буду готов выйти на поле. Думаю, меня хотели поберечь, но в Москве стал чувствовать себя лучше. В итоге благодаря тренерскому решению получилось выйти во втором тайме, за что хочу сказать штабу большое — хорошо, что все получилось.

Главным было не усугубить повреждение. Но в перерыве вышел на поле, пробежался, сделал некоторые упражнения и почувствовал, что могу играть. Сказал штабу, что я в порядке и вступил в игру.

Насколько обидно забить вдесятером, а затем пропустить за две минуты до конца основного времени матча? Очень! Была возможность после такого тяжелого матча увезти три очка. Все было в наших руках. Но, повторюсь, 1:1, по большому счету, наверное, закономерный счет в этой игре. Тем не менее, для нас это еще один шаг вперед», — цитирует Чистякова официальный сайт клуба.

«Зенит» потерял первые очки в сезоне, но с 10 баллами команда из Санкт-Петербурга продолжает возглавлять турнирную таблицу.