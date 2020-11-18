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Гендиректор «Динамо» Белкин — о Бескове: «Его жизненный путь представляет собой путь всего нашего футбола»

12:28
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Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин почтил память легендарного футболиста и тренера Константина Бескова, 100-летний юбилей со дня рождения которого отмечается в среду. Ветераны «Спартака» и «Динамо» собрались у могилы Бескова на Ваганьковском кладбище.

— Сам жизненный путь Константина Ивановича представляет собой путь нашего футбола, — сказал Белкин. — Он был очень хорошим игроком, очень хорошим тренером и порядочным человеком. Про него можно говорить много, но Константин Иванович своими футбольными и человеческими качествами сказал за себя все. Светлая ему память. (Олег Кошелев)

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