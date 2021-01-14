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Гендиректор «Ахмата» — об интересе «Локомотива» к Ненахову: «Официального предложения не поступало»

15:50
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о том, что защитник грозненской команды Максим Ненахов может перейти в «Локомотив».

«Ненахов находится на сборах с командой. Если мы будем комментировать все, что говорят на просторах интернета, то больше ничем другим заниматься не будем. От «Локомотива» не поступало никакого официального предложения», — сказал Айдамиров «СЭ».

В сезоне-2020/21 Ненахов провел 19 матчей за «Ахмат», на счету 22-летнего футболиста 2 результативных передачи.

(Владислав Флегонтов).

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