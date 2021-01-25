Гендир «Тамбова»: «Было бы здорово приехать в Саранск, но кому мы там нужны»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала «СЭ», почему команда не могла перебраться в Саранск.

— Было много разговоров о переезде «Тамбова» в Саранск. Какие-то еще варианты были?

— Саранск это, конечно, здорово было бы. По крайней мере, там есть инфраструктура — стадион, база, поля для игр и тренировок. Но нужны ли мы Саранску? Республика Мордовия такая же небогатая, как и Тамбовская область. Финансировать там никто не будет. Нужны инвесторы. Их надо находить, привлекать каким-то образом. Но они не привлекаются, тем более такое время сейчас в стране.

— Худяков же пытался найти. Не удалось?

— Думаю, он пытается до сих пор, но пока как-то не видно.

— Вы с кем-то переговаривали?

— Несколько переговоров и вариантов было, но положительных ответов нет.

— Из какой сферы компании?

— Это был иностранный инвестор. (Константин Колмаков)