Люк Уилкшир заявил, что хочет поработать в России

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир рассказал, что был бы не против вернуться в Россию.

«Я потенциально рассматриваю возможность возвращения в Россию, если появится возможность поработать тренером, — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт». — Конкретные предложения? Нет, только разговоры. Я открыт для предложений.

Открыт для разных предложений, но, естественно, стремлюсь работать на самом топовом уровне. В течение ближайших 12 месяцев надеюсь окончательно определиться с вариантом».

Уилкшир играл за «Динамо» с 2008 по 2014 и с 2016 по 2017 год.