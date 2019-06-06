Газзаев заявил, что он поддерживает расширение лиги до 18 команд

Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев высказался о намерении РПЛ расширить лигу с 16 до 18 клубов. Он отметил, что при системе "осень-весна" это абсолютно верное решение.

– Я всегда выступал за увеличение количества команд в премьер-лиге. Но для расширения РПЛ нужно провести глобальные реформы, чтобы повысить конкурентноспособность наших лиг – второй, первой и премьер-лиги.

Я двумя руками за 18 команд в элитном дивизионе. УЕФА рекомендует, чтобы все европейские чемпионаты имели от 18 до 20 клубов. Тогда все будут находиться в едином календаре, развиваться синхронно, все международные турниры (чемпионаты мира и Европы всех возрастов) не будут ломать календарь национальных первенств.

При системе "осень-весна" расширение РПЛ – абсолютно верное решение. Мы же должны быть в тренде. В Англии, Испании и Италии по 20 команд. Россия территориально в несколько раз больше этих стран. Почему тогда мы не должны иметь как минимум 18 клубов? Как минимум.

Мы построили великолепные стадионы и спортивные базы, создали инфраструктуру к чемпионату мира. Теперь нам надо популяризировать профессиональный спорт, футбол по всей стране, причем задействовать все регионы. Это приведет к развитию детско-юношеского, молодежного, любительского и массового спорта. (Виталий Айрапетов)

Валерий Газзаев: "Я за расширение РПЛ. Но надо повысить стоимость телеправ в 40 раз и отменить лимит"