Газзаев высказался о назначении Карпина на должность главного тренера сборной России

Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал критерии для приглашения специалистов в национальную команду.

— Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями, — сказал Газзаев. — Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака. Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто. Один раз можно победить. Но три подряд — значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером. До конца этого сезона Семак мог спокойно совмещать. У Сергея есть победные традиции как у футболиста и как у тренера.

Но это мое личное мнение. Назначен Валерий Георгиевич Карпин. Пожелаем ему удачи и реализации всех планов!

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