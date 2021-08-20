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Эмиль Бохинен: «Остаться без еврокубков — не то, на что я надеялся, переходя в ЦСКА»

10:02
Эмиль Бохинен. Фото ПФК ЦСКА
Эмиль Бохинен. Фото ПФК ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен высказался по поводу непопадания команды в еврокубки на сезон-2021/2022.

«Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой. Важно понять, почему так произошло, чтобы мы стали стабильнее, без постоянных изменений в составе.

Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество — у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу выиграть оба трофея. Если хорошо проведем сезон — окажемся в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Бохинена Sport24.

В прошлом сезоне ЦСКА набрал 50 баллов в 30 турах Тинькофф РПЛ, занял шестое место в турнирной таблице и остался без еврокубков на сезон-2021/22. 21-летний норвежец 15 февраля подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/25.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-08-20-kto-takoy-emil-bokhinen-iz-tsska-intervyu-biografiya-interesnyye-fakty-o-rossii-moskve-oliche-goncharenko-i-berezutskom

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Виктория Кравченко все материалы автора

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