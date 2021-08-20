Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен высказался по поводу непопадания команды в еврокубки на сезон-2021/2022.

«Мы действительно показали себя не лучшим образом. Это, конечно, не то, чего хотел ЦСКА. Сменился один тренер, затем другой. Важно понять, почему так произошло, чтобы мы стали стабильнее, без постоянных изменений в составе.

Когда я приходил в ЦСКА, мы боролись за место в Лиге чемпионов. Остаться без еврокубков не то, на что я надеялся, но такова действительность. Теперь важно использовать это как преимущество — у нас нет игр в Европе, можно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке, поставить задачу выиграть оба трофея. Если хорошо проведем сезон — окажемся в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Бохинена Sport24.

В прошлом сезоне ЦСКА набрал 50 баллов в 30 турах Тинькофф РПЛ, занял шестое место в турнирной таблице и остался без еврокубков на сезон-2021/22. 21-летний норвежец 15 февраля подписал контракт с армейцами до конца сезона-2024/25.