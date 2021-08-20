Газзаев назвал свой вариант реформ российского футбола

Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» изложил свою позицию по поводу реформирования нашего футбола.

— На мой взгляд, сейчас напрашивается ряд внешне простых и эффективных решений, — считает Газзаев. — Во-первых, изменение формата проведения соревнований в российском футболе. А именно:

— сокращение количества профессиональных клубов до 54 — нужно гнаться не за количеством, а за качеством;

— создание двух профессиональных дивизионов (сейчас это РПЛ и ФНЛ);

— увеличение числа команд в премьер-лиге до 18;

— разделение первой лиги на три зоны по географическому принципу («Центр», «Запад» и «Восток»), по 12 клубов в каждой зоне. Тем самым мы вовлекаем в систему профессионального, детско-юношеского, массового и любительского футбола все регионы Российской Федерации;

— во второй лиге должны выступать полупрофессиональные и любительские коллективы, там должно быть шесть дивизионов по 12 участников в каждом;

— прямой переход из первой лиги в премьер-лигу 3 команд-победителей своих дивизионов (возможно, стоит предусмотреть плей-офф внутри каждого дивизиона между первым и вторым местом);

— из второй в первую лигу переходит шесть лучших в результате плей-офф между 12 клубами (по 2 лучших из шести зон);

— консолидация управления премьер-лиги и первой лиги в одну структуру с условным названием РФЛ.

Второе — действительно нужно отменить лимит на легионеров. И третье — необходимо повышение эффективности продажи медиаправ. Речь должна идти о подписании контракта с медиа-холдингом или создании совместного предприятия на условиях получения медиа-холдингом контроля с целью обеспечения производства качественного и востребованного контента с его последующей эффективной продажей и с сохранением права лиги отстаивать свои интересы. Отмечу, что продажа медиаправ премьер-лиги и первого дивизиона должна происходить в рамках одного пакета.

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