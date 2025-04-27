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Сегодня, 11:15

Газзаев: «Зачем Станкович начал передергивать состав «Спартака»?! Угальде сник»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал ошибку, которую допустил главный тренер «Спартака» Деян Станкович в матче против армейцев (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— «Спартак» не убедил?

— Шансы на чемпионство, думаю, уже потеряны. 8 очков сложно отыграть. Но я не могу понять Станковича.

— Это вы о чем?

— Считаю Угальде форвардом современной формации, который играет по всему фронту атаки. В первой части сезона наколотил 15 мячей. Но зимой «Спартак» покупает за 20 миллионов Ливая Гарсию, так? И Станкович в ряде матчей ставит в старте его, а не Угальде.

Зачем? К чему все эти эксперименты? Зачем таким образом передергивать состав? У тебя есть забивной нападающий, а ты его берешь и меняешь? И что получилось? У Угальде пропала уверенность из-за этого решения главного тренера. Он немного сник. Это ошибка. И Угальде в тень ушел, и Ливай до сих пор не забил. Есть же железный футбольный закон: стабильность состава — стабильность результата.

Тут возникают вопросы к главному тренеру красно-белых. Из-за него Угальде растерялся. Он уже не такой активный, не столь агрессивный... Всего один мяч весной. Это же концовка чемпионата здесь и сейчас! Все решается. Ну каике могут быть перетасовки состава?!

— А Ливай вас не убеждает?

— Самое дорогое приобретение в истории «Спартака», а какой КПД? Да, какие-то качества просматриваются, но где голы? Наверное, еще требуется какое-то время на адаптацию. Но нельзя же сажать в запас Угальде, даже если он не забил в двух турах! Это твой основной форвард.

Маркиньос, Матвей Кисляк, Иван Обляков и&nbsp;Валерий Газзаев.«Абсолютно заслуженная победа ЦСКА! Угальде потерял уверенность из-за Станковича». Газзаев — о дерби

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

Деян Станкович
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

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 22 1 6
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