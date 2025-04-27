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Сегодня, 11:06

Тренера «Пари НН» не было в заявке, но его пустили на скамейку. Куда смотрели судьи?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Руслан Зубик.
Фото ФК «Пари НН»

На 65-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Ахмат» (1:0) судья Павел Шадыханов вынес предупреждение тренеру нижегородцев по физической подготовке Руслану Зубику. При этом тот не был внесен в протокол матча и не имел права находиться в технической зоне. После игры этот факт был отмечен бригадой арбитров. Но куда они смотрели раньше?

К сожалению, это не первый случай в турнире. На 90+2-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Акрон» — «Факел» (1:0) судья Василий Казарцев вынес предупреждение Кириллу Котову. Он был наказан за неспортивное поведение. Но Котов тоже изначально не был указан в списке персонала в заявке на игру в Самаре.

Однако оказался в технической зоне и находился на скамейке запасных. Судейская бригада не заметила случившегося. Обнаружилось это уже после финального свистка. КДК оштрафовал «Факел» на 15 тысяч рублей.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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