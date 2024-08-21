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Сегодня, 14:28

Газзаев — о матче «Зенита» со «Спартаком»: «Отсутствие ведущих игроков всегда негативно сказывается на результатах»

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Известный российский тренер Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Родригао, полузащитники Ильзат Азметов, Вендел и Максим Глушенков, а также форвард Педро не смогут принять участия в игре.

«Отсутствие ведущих игроков всегда негативно сказывается на результатах, особенно когда у тебя команда — это уже отлаженный механизм. Тем не менее у «Зенита» имеется большая скамейка, поэтому сейчас у футболистов, которые не часто попадают в старт, будет шанс проявить себя и свои лучшие качества в столь важном матче», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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