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Сегодня, 14:41

Радимов — об игре «Спартака»: «Нравится, что, даже забив один мяч, они не заканчивают играть»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление «Спартака» на старте сезона-2024/25.

«Спартак» нравится тем, что приобрел Барко, я уже не раз об этом говорил. А еще «Спартак» нравится крайними защитниками, которые ни при Абаскале, ни при Слишковиче, ни при ком другом так здорово не поддерживали атаки, как сейчас.

Что еще нравится в «Спартаке»: даже забив один мяч, они не заканчивают играть. Можно говорить о слабости «Факела», и оно так и есть, действительно «Факел» очень слаб, но главное, что «Спартак» не останавливается на достигнутом», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 5 туров «Спартак» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре красно-белые на выезде сыграют против «Зенита». Матч пройдет в субботу, 24 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Газзаев — о матче «Зенита» со «Спартаком»: «Отсутствие ведущих игроков всегда негативно сказывается на результатах»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 4
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