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Сегодня, 14:13

Первый тренер Акинфеева рассказал, какие еще достижения могут покориться вратарю

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Первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Павел Коваль в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, каких еще достижений может добиться капитан армейцев в своей карьере игрока.

«Уже все рекорды он побил. Если бы не две травмы, то вообще было бы столько игр! Мы не можем играть в европейских турнирах, к сожалению. Но из возможных достижений — взять еще раз Кубок России и чемпионат», — сказал Коваль «СЭ».

38-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за основную команду он дебютировал в 2003 году. Всего он провел 765 матчей за клуб во всех турнирах. Сезон-2024/25 стал 22-м для голкипера в РПЛ.

Александр Абустин

Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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