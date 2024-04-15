Газзаев — о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» получил преимущество. Но разрыв в таблице небольшой»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Игра состоялась в субботу, 13 апреля, в Краснодаре.

«Краснодар» провел очень приличный матч, но исполнительское мастерство было выше у «Зенита». На мой взгляд, хозяева сделали все возможное, но индивидуальное мастерство сказалось в пользу гостей. Если мы говорим о чемпионской гонке, то «Зенит» получил небольшое преимущество в турнирной таблице — четыре очка. Но впереди будут трудные матчи, разрыв в таблице небольшой. Все могут потерять очки, семь туров — это большая дистанция», — сказал Газзаев «СЭ».

После 23 матчей в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», набравший 47 очков. «Краснодар» с 43 очками идет вторым, на третьей строчке — «Динамо», у которого 38 очков.