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Сегодня, 21:22

Газзаев — о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» получил преимущество. Но разрыв в таблице небольшой»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Игра состоялась в субботу, 13 апреля, в Краснодаре.

«Краснодар» провел очень приличный матч, но исполнительское мастерство было выше у «Зенита». На мой взгляд, хозяева сделали все возможное, но индивидуальное мастерство сказалось в пользу гостей. Если мы говорим о чемпионской гонке, то «Зенит» получил небольшое преимущество в турнирной таблице — четыре очка. Но впереди будут трудные матчи, разрыв в таблице небольшой. Все могут потерять очки, семь туров — это большая дистанция», — сказал Газзаев «СЭ».

После 23 матчей в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», набравший 47 очков. «Краснодар» с 43 очками идет вторым, на третьей строчке — «Динамо», у которого 38 очков.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
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1
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Газзаев — о ничьей ЦСКА с «Локомотивом»: «Вытащили проигранный матч»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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