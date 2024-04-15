Директор «Оренбурга» Андреев об Адамова: «Если его стоимость 5 миллионов, то у нас вся команда столько стоит»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о будущем арендованного у «Зенита» защитника Арсена Адамова.

«Вы знаете сколько он стоит? Посмотрите на Transfermarkt и подумайте, сможем ли мы купить такого игрока или нет.

Если он стоит пять миллионов, то как мы можем его рассматривать? У нас вся команда пять миллионов стоит», — цитирует Андреева «Спорт день за днем».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Адамова в 1,5 миллиона евро. В этом сезоне 24-летний защитник провел за «Оренбург» 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.