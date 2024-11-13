Тикнизян отреагировал на уходы Дзюбы, Глушенкова и Миранчука из «Локомотива»

Левый полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как он воспринял уход партнеров по команде в другие клубы.

«Расстроился ли, что Дзюба ушел из «Локомотива»? Да я в целом расстроился, что ушёл Максим Глушенков, Артем Дзюба и Антон Миранчук. Потому что к партнерам по команде привыкаешь. Ты же проводишь с ними много времени на поле, тренировках, сборах. Поэтому, когда кто-то уходит, появляется ощущение, что часть тебя покидает клуб. Но сейчас все в прошлом, и мы адаптировались без этих футболистов», — сказал Тикнизян Legalbet.

12 сентября футбольный клуб «Акрон» из Тольятти объявил о заключении контракта с бывшим нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Соглашение с 36-летним форвардом будет действовать до лета 2025 года. Когда завершился сезон-2023/24, Антон Миранчук ушел из московского клуба после окончания срока контракта. 9 сентября 29-летний полузащитник присоединился к швейцарскому «Сьону» на правах свободного агента и заключил контракт до июля 2026 года. Максим Глушенков, которому сейчас 25 лет, перешел из «Локомотива» в петербургский «Зенит» прошлым летом. Контракт рассчитан до 2028 года.