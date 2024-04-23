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Сегодня, 17:54

Газзаев о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Сложилось впечатление, что играли две команды абсолютно разного уровня»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался об игре «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

«Мы видим, что «Спартак» как никогда в очень хорошем психологическом состоянии после смены тренера. Играют они очень качественно. В матче с «Ростовом» у них было подавляющее преимущество. Сложилось такое впечатление по игре, что играли две команды абсолютно разного уровня», — сказал Газзаев «СЭ».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Ростовом&raquo;. «Спартак» на выезде уничтожил «Ростов». Левая нога Медины заработала, когда Абаскаль ушел

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. «Ростов» идет 8-м (34 очка).

В четверг, 25 апреля, красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
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