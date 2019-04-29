Зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев напомнил о проекте Объединенного чемпионата по футболу России и Украины. Специалист курировал проект турнира, от идеи которого впоследствии отказались.

"Идею об общем гражданстве для жителей Украины и России, озвученную президентом Владимиром Путиным, можно только приветствовать. Тем более, что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставлять россиянам украинское гражданство. Наши народы всегда были и будут братскими.

Кстати, напомню, что в 2012 году был инициирован проект Объединенного чемпионата по футболу России и Украины. Он мог бы стать одним из мощнейших чемпионатов по футболу в Европе", - приводит пресс-служба Газзаева его слова.