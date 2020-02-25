Газизов встретился с Бенитесом на сборе «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов встретился с легендарным испанским тренером Рафаэлем Бенитесом во время сборов клуба в Испании, соответствующее видео размещено на официальном Youtube-канале уфимского клуба.

23 февраля «Уфа» победила в товарищеском матче «Далянь Ифань», которую возглавляет Бенитес, со счетом 4:1.

После 19 туров «Уфа» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.