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Газизов рассказал о своем первом решении в «Спартаке»

15:33
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как видит оптимальную структуру клуба. Ранее сообщалось о введении должности спортивного директора.

— Спортивный директор нужен, и, скорее всего, это не один, а два человека, — цитирует Газизова официальный сайт «Спартака». — Один из них станет отвечать за развитие молодых игроков. Как именно при этом будет называться его должность, не так важно. Одно могу гарантировать: «Спартак» не рассматривает и не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора. Мы знаем, к чему приводит подобный опыт, и будем избегать возможного конфликтного интереса.

Моим первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков.

— Опишите в трех словах, что для вас значит работа в «Спартаке».

— Вызов и огромная ответственность.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-14-shamil_gazizov_moye_pervoye_resheniye__sozdaniye_soveta_po_otboru_molodykh_futbolistov/

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