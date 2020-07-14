Газизов рассказал о своем первом решении в «Спартаке»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как видит оптимальную структуру клуба. Ранее сообщалось о введении должности спортивного директора.
— Спортивный директор нужен, и, скорее всего, это не один, а два человека, — цитирует Газизова официальный сайт «Спартака». — Один из них станет отвечать за развитие молодых игроков. Как именно при этом будет называться его должность, не так важно. Одно могу гарантировать: «Спартак» не рассматривает и не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора. Мы знаем, к чему приводит подобный опыт, и будем избегать возможного конфликтного интереса.
Моим первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков.
— Опишите в трех словах, что для вас значит работа в «Спартаке».
— Вызов и огромная ответственность.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-07-14-shamil_gazizov_moye_pervoye_resheniye__sozdaniye_soveta_po_otboru_molodykh_futbolistov/