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Газизов рассказал о финансовых проблемах «Уфы»

11:27
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых проблемах клуба.

— Сезон неоднозначный. Он должен был начаться и продолжиться при лучшем эмоциональном фоне. Год назад, несмотря на начавшуюся пандемию, мы до последних туров боролись за место в еврокубках. Перед началом нового чемпионата нужно было точечно усилить некоторые позиции. Увы, этого не произошло. Причин может быть несколько. Может, повлиял мой уход из клуба. Естественно, нельзя не упомянуть возникшие финансовые трудности. Проблема появилась и никуда не делаcь с началом чемпионата. «Уфа» сразу боролась за выживание. Это сложно, — приводит слова Газизова «Бизнес Online».

— Насколько серьезными были финансовые трудности?

— «Уфа» потеряла летом сразу 50 процентов бюджета. Это катастрофа для любого клуба. Хорошо, что до наступления сложных времен успели продать или договориться о продаже целой группы игроков, на эти деньги и жили. Отмечу, что не было задержек по зарплате никогда — это важно. Удалось сохранить структуру, единство. Это было очень сложно. На сегодняшний день «Уфа» живет небольшим бюджетом. Наверное, меньше денег было только у «Тамбова». Но мы устойчиво стоим на ногах за счет того, что стратегия клуба изначально была выбрана правильно.

Зимой, после неудачи и разногласий в «Спартаке», менеджер вернулся в родной клуб, но поначалу лишь на роль советника. После череды поражений в «Уфе» поняли, что необходимы серьезные меры: Газизов вернулся на роль генерального директора.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/265199

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