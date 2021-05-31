«Я дома, я счастлив!» Заболотный поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА. Соглашение 29-летнего форварда с армейцами рассчитано на 3 года.

«Красно-синяя семья. Я вернулся, я дома, я счастлив! Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные 2 года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего», — написал Заболотный в Instagram.

Заболотный переходит в армейский клуб в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Сочи», в составе которого забил 10 голов в сезоне-2020/21. За ЦСКА он будет играть под номером 91.

Антон — выпускник академии красно-синих. Армейский клуб он покинул в 2012 году.