Газизов рассказал о целях поездки в Уфу

Бывший генеральный директор «Уфы» и московского «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что находится в Башкирии.

«Приехал в город навестить старого друга Ростислава Мурзагулова. Пока побуду в Башкирии», — рассказал Газизов «Башинформ».

Напомним, Газизов занимал пост генерального директора красно-белых с июля 2020 года после перехода из «Уфы».

Газизова сфотографировали на выходе из Белого дома в Уфе