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Газизов рассказал о целях поездки в Уфу

17:04
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший генеральный директор «Уфы» и московского «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что находится в Башкирии.

«Приехал в город навестить старого друга Ростислава Мурзагулова. Пока побуду в Башкирии», — рассказал Газизов «Башинформ».

Напомним, Газизов занимал пост генерального директора красно-белых с июля 2020 года после перехода из «Уфы».

Газизова сфотографировали на выходе из Белого дома в Уфе

Дополнительная информация:

https://www.bashinform.ru/news/1534388-shamilya-gazizova-sfotografirovali-vykhodyashchim-iz-belogo-doma-v-ufe/

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