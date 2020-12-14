Газизов рассказал о целях поездки в Уфу
17:04
Бывший генеральный директор «Уфы» и московского «Спартака» Шамиль Газизов подтвердил, что находится в Башкирии.
«Приехал в город навестить старого друга Ростислава Мурзагулова. Пока побуду в Башкирии», — рассказал Газизов «Башинформ».
Напомним, Газизов занимал пост генерального директора красно-белых с июля 2020 года после перехода из «Уфы».
Дополнительная информация:
https://www.bashinform.ru/news/1534388-shamilya-gazizova-sfotografirovali-vykhodyashchim-iz-belogo-doma-v-ufe/
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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