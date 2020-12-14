Газизова сфотографировали на выходе из Белого дома в Уфе

В Уфу прилетел экс-генеральный директор «Уфы» и московского «Спартака» Шамиль Газизов. Очевидцы сфотографировали его выходящим из администрации Главы республики, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Башкирии».

Шамиль Газизов в Уфе. Фото Telegram-канал «Подслушано в Башкирии».

Напомним, летом 2020 года за два тура до окончания чемпионата РПЛ 2019/20 Шамиль Газизов покинул пост генерального директора башкирской команды и возглавил московский «Спартак». У руля красно-белых спортивный менеджер проработал 153 дня и ушел в отставку из-за разногласий с владельцем московской команды.