Газизова сфотографировали на выходе из Белого дома в Уфе
16:56
В Уфу прилетел экс-генеральный директор «Уфы» и московского «Спартака» Шамиль Газизов. Очевидцы сфотографировали его выходящим из администрации Главы республики, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Башкирии».
Шамиль Газизов в Уфе. Фото Telegram-канал «Подслушано в Башкирии».
Напомним, летом 2020 года за два тура до окончания чемпионата РПЛ 2019/20 Шамиль Газизов покинул пост генерального директора башкирской команды и возглавил московский «Спартак». У руля красно-белых спортивный менеджер проработал 153 дня и ушел в отставку из-за разногласий с владельцем московской команды.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю