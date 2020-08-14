Газизов отреагировал на отсутствие Тедеско в заявке «Спартака» на матч с «Ахматом»
19:59
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера команды Доменико Тедеско в заявке на матч 2-го тура РПЛ с «Ахматом» после игры.
Ранее стало известно, что 34-летний Тедеско пропускает встречу из-за небольшого недомогания. Его обязанности на матче с грозненцами будет выполнять Андреас Хинкель.
«После игры все расскажу», — приводит слова Газизова «РИА Новости».
Последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20200814/1575804617.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport
Результаты опроса
проголосовало: 5887Все опросы
Как будет судить матч «Спартак» — «Ахмат» арбитр Евгений Турбин?
назначит 11-метровый удар в ворота «Ахмата»
32.4%
назначит 11-метровый удар в ворота «Спартака»
27.7%
удалит игрока «Ахмата»
4.2%
удалит игрока «Спартака»
4.2%
отменит гол «Ахмата»
3.9%
отменит гол «Спартака»
27.7%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...