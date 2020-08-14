Газизов отреагировал на отсутствие Тедеско в заявке «Спартака» на матч с «Ахматом»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера команды Доменико Тедеско в заявке на матч 2-го тура РПЛ с «Ахматом» после игры.

Ранее стало известно, что 34-летний Тедеско пропускает встречу из-за небольшого недомогания. Его обязанности на матче с грозненцами будет выполнять Андреас Хинкель.

«После игры все расскажу», — приводит слова Газизова «РИА Новости».

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