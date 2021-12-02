Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов: «Обещание болельщикам «Спартака» не выполнили. Я бы тоже был недоволен»

Газизов заявил, что понимает недовольство болельщиков «Спартака» из-за действий руководства клуба
10:40
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» заявил, что понимает болельщиков «Спартака», недовольных руководством команды.

— Понимаете болельщиков, которые недовольны руководством?

— Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен. Им сказали, что «Спартак» будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания в мою сторону.

Владелец «Спартака» Леонид Федун летом 2019 года заявил, что планирует передать руководство клубом болельщикам красно-белых.

«Обещали одно, а в итоге кинули». Газизов — о «Спартаке», Зареме и возможной гибели «Уфы»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Пустословы» и «балбесы». Губерниев и ветераны российского биатлона снова сильно поругались
Вирусолог оценил эффективность вакцины «Спутник V» против «Омикрон»-штамма
1