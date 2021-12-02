Газизов: «Обещание болельщикам «Спартака» не выполнили. Я бы тоже был недоволен»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» заявил, что понимает болельщиков «Спартака», недовольных руководством команды.

— Понимаете болельщиков, которые недовольны руководством?

— Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен. Им сказали, что «Спартак» будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания в мою сторону.

Владелец «Спартака» Леонид Федун летом 2019 года заявил, что планирует передать руководство клубом болельщикам красно-белых.

«Обещали одно, а в итоге кинули». Газизов — о «Спартаке», Зареме и возможной гибели «Уфы»