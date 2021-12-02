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«Лион» может приобрести Азмуна зимой и отдать его в аренду «Зениту» до конца сезона

10:33
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«Лион» хочет приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Le Quotidien du Sport.

По информации источника, французский клуб может приобрести 26-летнего иранца во время зимнего трансферного окна.

При этом «Лион» готов отдать нападающего петербуржцам в аренду до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Азмун забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Зенит».

Дополнительная информация:

https://www.lequotidiendusport.fr/transfert-lyon-insiste-pour-sardar-azmoun-zenith/

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Карен Саркисян все материалы автора

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