«Лион» может приобрести Азмуна зимой и отдать его в аренду «Зениту» до конца сезона
10:33
«Лион» хочет приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Le Quotidien du Sport.
По информации источника, французский клуб может приобрести 26-летнего иранца во время зимнего трансферного окна.
При этом «Лион» готов отдать нападающего петербуржцам в аренду до конца сезона-2021/22.
В нынешнем сезоне Азмун забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Зенит».
Дополнительная информация:
https://www.lequotidiendusport.fr/transfert-lyon-insiste-pour-sardar-azmoun-zenith/
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