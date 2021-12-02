«Лион» может приобрести Азмуна зимой и отдать его в аренду «Зениту» до конца сезона

«Лион» хочет приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Le Quotidien du Sport.

По информации источника, французский клуб может приобрести 26-летнего иранца во время зимнего трансферного окна.

При этом «Лион» готов отдать нападающего петербуржцам в аренду до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Азмун забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах за «Зенит».