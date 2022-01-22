Газизов прокомментировал новые правила ФИФА по аренде игроков

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что новые правила ФИФА, касающиеся аренды игроков, несильно затронут российские клубы.

ФИФА в четверг на официальном сайте объявила о введении новых правил аренды игроков в мировом футболе, которые вступят в силу в июле 2022 года. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клубы смогут иметь максимум восемь игроков, взятых в аренду, и восемь игроков, отданных в аренду. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет применяться та же конфигурация, но не более семи игроков, а начиная с июля 2024 года — не более шести игроков.

«Приняли решение, почему бы нет? Но это скорее к большим клубам относится, они скупают футболистов, потом отдают в аренду, — цитирует ТАСС Газизова. — «Уфы» это не касается никак. Мне кажется, что российских клубов это несильно коснется».

Число игроков, которых можно взять или отдать в аренду одному и тому же клубу, будет ограничено тремя футболистами.

«Логично. Я не думаю, что это коснется российского футбола. Мы живем уже по своим правилам, у нас введено, что не более двух игроков из одной команды могут перейти [в аренду в один клуб]», — добавил Газизов.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.