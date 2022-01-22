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Газизов прокомментировал новые правила ФИФА по аренде игроков

Газизов заявил, что новые правила ФИФА по аренде игроков несильно затронут российские клубы
Роман Шишов
Корреспондент

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что новые правила ФИФА, касающиеся аренды игроков, несильно затронут российские клубы.

ФИФА в четверг на официальном сайте объявила о введении новых правил аренды игроков в мировом футболе, которые вступят в силу в июле 2022 года. С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клубы смогут иметь максимум восемь игроков, взятых в аренду, и восемь игроков, отданных в аренду. С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет применяться та же конфигурация, но не более семи игроков, а начиная с июля 2024 года — не более шести игроков.

«Приняли решение, почему бы нет? Но это скорее к большим клубам относится, они скупают футболистов, потом отдают в аренду, — цитирует ТАСС Газизова. — «Уфы» это не касается никак. Мне кажется, что российских клубов это несильно коснется».

Число игроков, которых можно взять или отдать в аренду одному и тому же клубу, будет ограничено тремя футболистами.

«Логично. Я не думаю, что это коснется российского футбола. Мы живем уже по своим правилам, у нас введено, что не более двух игроков из одной команды могут перейти [в аренду в один клуб]», — добавил Газизов.

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/13497583

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Шамиль Газизов
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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7
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