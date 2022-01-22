«Сочи» отправился на сбор в Турцию

Сочи, сегодня, 22 января, прибудет в турецкий Белек, где проведет второй сбор перед возобновлением сезона в Тинькофф РПЛ, информирует сайт клуба.

25 января «барсы» проведут свой первый турецкий матч. Соперником станет австрийский клуб «Аустрия» из Вены. Начало встречи — в 15.00 мск.

Полное расписание матчей команды Федотова будет опубликовано позднее. В Белеке команда пробудет до 18 февраля, однако первый турецкий сбор закончится уже 3 февраля, после чего игроков ожидает трехдневная пауза.

Первую часть сезона сочинцы завершили на третьей строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ. Первый официальный матч «Сочи» проведет 26 февраля у себя дома против тульского «Арсенала».