Газизов: «Как можно недооценить «Спартак»?»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).
«Сегодня пытались сыграть со «Спартаком» в открытую игру. Хотелось бы поздравить команду и подбельщиков с заслуженной победой.
Как можно недооценить «Спартак»? Мы пытались сыграть схему, но не получилось. Если не будем пытаться играть в такую игру, ничего не будет. «Уфа» пытается меняться. Играет в более современный футбол. Индивидуальные ошибки — ничего страшного. Поддерживаю команду и тренерский штаб.
...Я не хочу ничего говорить. Еще раз повторюсь, что поздравляю команду и болельщиков с победой. Сбалансированная игра была, молодцы», — сказала Газизов.
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