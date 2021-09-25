Бакаев считает, что «Спартак» мог забить больше мячей в матче с «Уфой»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу команды над «Уфой» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России (2:0).
«Мы наконец-то реализовали свои моменты, хотя их было так много, я думаю, могли забить и больше. Нам надо работать над реализацией. Я не опасаюсь за свое место в сборной, я считаю, если заслужу — поеду, если нет — буду работать еще больше. У меня еще есть игры, нужно проявить себя. Будь я на трибунах, реагировал бы также как болельщики, я сам болельщик «Спартака», надо выигрывать ради позитива на стадионе. За результат отвечаем мы сами, как и исправляем все мы сами. В Неаполе будет тяжелая игра, надеюсь, хорошо себя проявим.
Был план всю игру давить «Уфу». Тем более, что они сейчас в хорошей форме — нам надо было ответственно сыграть. Слава Богу, победили. Эти 3 очка очень важны для нас", — сказал Бакаев.
В турнирной таблице РПЛ красно-белые поднялись на восьмое место, набрав 13 очков. «Уфа» занимает 13-е место, имея в активе 8 очков.
(Антон Иванов)
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