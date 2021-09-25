Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался после победы команды над «Уфой» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России (2:0).

— Быстрый гол сегодня сильно помог. Ответственность немного упала с плеч. Крики с трибун? Иногда слышу, иногда нет. Надо исправляться, чтобы позитив был.

Витория не нервничает? Это хорошо, ибо он не показывает слабость. Он уверен в себе. Если бы было по-другому, было бы хуже. Эта уверенность сохраняется в нем с первого дня. Все тренеры тоже заведены. В этом плане проблем нет. Витория не бывает спокойным на тренировках. Главное, он не поникший, не показывает наличие проблем.

Слова Хабиба о нехватке лидера в «Спартаке»? Я не знаю, надеюсь, лидер появится скоро. Может быть, я. Посмотрим.

(Антон Иванов)