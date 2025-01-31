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Сегодня, 00:05

Мостовой считает, что «Спартаку» не нужно тратить силы на победу в зимнем кубке РПЛ

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Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от зимнего турнира среди команд РПЛ в ОАЭ.

«Не опасно ли «Спартаку» выигрывать данный турнир? А вот теперь наоборот, надо не выигрывать этот кубок, а играть спокойно. На оставшуюся часть оставить все эти силы. Поэтому, скорее всего, так и будет. Нужно проверить состав, наиграть связки? Да, конечно, новичка какого-то покупают.

Много сил «Спартак» обычно тратил на зимний кубок? Да ничего никто не тратил. Этот турнир идет как предсезонка, что тут такого? Сыграл-сыграл, выиграл-не выиграл, просто по статистике выиграл «Спартак» два раза и два раза был провал. Значит, тогда лучше Станковичу сказать: на хрен надо выигрывать этот турнир, чтобы не сглазить!», — сказал Мостовой «ВсеПроСпорт».

В первом матче турнира красно-белые обыграли «Краснодар» со счетом 3:2.

Зимний кубок РПЛ проходит с 30 января по 11 февраля в Дубае. В нем принимают участие московские «Спартак» и «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Ростов».

Источник: ВсеПроСпорт
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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