Мостовой считает, что «Спартаку» не нужно тратить силы на победу в зимнем кубке РПЛ

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от зимнего турнира среди команд РПЛ в ОАЭ.

«Не опасно ли «Спартаку» выигрывать данный турнир? А вот теперь наоборот, надо не выигрывать этот кубок, а играть спокойно. На оставшуюся часть оставить все эти силы. Поэтому, скорее всего, так и будет. Нужно проверить состав, наиграть связки? Да, конечно, новичка какого-то покупают.

Много сил «Спартак» обычно тратил на зимний кубок? Да ничего никто не тратил. Этот турнир идет как предсезонка, что тут такого? Сыграл-сыграл, выиграл-не выиграл, просто по статистике выиграл «Спартак» два раза и два раза был провал. Значит, тогда лучше Станковичу сказать: на хрен надо выигрывать этот турнир, чтобы не сглазить!», — сказал Мостовой «ВсеПроСпорт».

В первом матче турнира красно-белые обыграли «Краснодар» со счетом 3:2.

Зимний кубок РПЛ проходит с 30 января по 11 февраля в Дубае. В нем принимают участие московские «Спартак» и «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» и «Ростов».