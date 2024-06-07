Газинский покинул «Урал»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Екатеринбургский клуб не стал продлевать контракт с 34-летним россиянином.

«Спасибо, Юра, за два года проведенные в Екатеринбурге и желаем тебе успехов в дальнейшем!» — говорится в сообщении клуба.

Газинский выступал за «Урал» с лета 2022 года. На счету полузащитника 28 матчей за екатеринбуржцев, в которых он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Урал» по итогам сезона вылетел в ФНЛ, уступив в переходных матчах «Акрону».