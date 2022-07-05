Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов рассказал о своем состоянии после операции на ахилле

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о своем состоянии после операии на ахилловом сухожилии.

25-летний футболист получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Россиянин пропустит от 7 до 9 месяцев.

«Со здоровьем все отлично. Что касается даты моего возвращения в Москву для продолжения восстановления, то пока еще не ясно», — приводит РИА «Новости» слова Жемалетдинова, которого прооперировали в одной из испанских клиник.

В сезоне-2021/22 Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 30 матчах за «Локомотив».