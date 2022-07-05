Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов рассказал о своем состоянии после операции на ахилле
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал о своем состоянии после операии на ахилловом сухожилии.
25-летний футболист получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Россиянин пропустит от 7 до 9 месяцев.
«Со здоровьем все отлично. Что касается даты моего возвращения в Москву для продолжения восстановления, то пока еще не ясно», — приводит РИА «Новости» слова Жемалетдинова, которого прооперировали в одной из испанских клиник.
В сезоне-2021/22 Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 30 матчах за «Локомотив».
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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|17.07
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