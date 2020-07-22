Гайч собирается нанять репетитора для изучения русского языка

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч высказался о своем предстоящем переходе в ЦСКА. Он отметил, что собирается учить русский язык с помощью репетитора.

«С языком будет сложно, — цитирует футболиста Ole. — Я узнал, что в команде нет испаноязычных игроков. У меня есть базовый английский, но я думаю, что найму репетитора по русскому языку».

По имеющейся информации, красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца 8,5 миллиона евро. Сообщается, что в сделку включен пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от последующей продажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на 5 лет.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.