Гаврилов рассказал, как «Спартак» должен сыграть против «Зенита» в 6-м туре РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, как должны сыграть красно-белые в матче 6-гоу тура РПЛ против «Зенита».

«Почему «Спартаку» нужно бояться «Зенит»? Да, у этих команд пока самая надежная оборона. Но пропустить можно от любого клуба РПЛ, так что бояться «Зенит» не стоит! Это что, особая команда? Там люди тоже могут ошибиться. «Спартаку» надо организовано сыграть в защите и реализовать свои моменты в атаке», — приводит слова Гаврилова Legalbet.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Начало — 17.30 мск.