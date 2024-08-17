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Сегодня, 11:23

Дьяков: «Не думаю, что с нынешним составом «Локо» — претендент на место в пятерке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Локомотивом» в пятом туре РПЛ.

«ЦСКА пока выглядит не совсем стабильно. «Локо» последние матчи феерит, но слишком много молодых, на которых делается ставка, а это означает, что где-то будет нестабильность и могут быть осечки. Поэтому у ЦСКА в этом матче получится победить. Не думаю, что с нынешним составом «Локомотив» — претендент на место в пятерке», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 18 августа. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

«Локомотив» набрал 9 очков в 4-х матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами находится на четвертой строчке.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

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И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

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 2 1 0
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