В «Динамо» сообщили, что Лепский восстановил зуб
Главный врач «Динамо» Александр Родионов заявил, что защитник команды Иван Лепский восстановил поломанный зуб.
«Все прошло великолепно, Ване сделали пластику резца. Причем не прерывая тренировочный процесс — то есть ни одной тренировки Лепский не пропустил. Ему не заменили зуб, а нарастили. Старый поточили, потому что обломок уже не найдешь, потом нарастили. Сейчас он как новенький», — цитирует Родионова ТАСС.
19-летний футболист сломал зуб в матче бело-голубых с «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре РПЛ.
В сезоне-2024/25 Лепский сыграл 5 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Источник: ТАСС
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|
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|3
|0
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|9
|
4
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|1
|1
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|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
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|2
|0
|2
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|6
|
7
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|1
|3
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|6
|
8
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|1
|2
|1
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|5
|
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|1
|2
|1
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|5
|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|1
|1
|2
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|4
|
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|1
|0
|3
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|3
|
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|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
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|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
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Зенит
|7
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|
Игорь Дивеев
ЦСКА
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|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
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|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
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Факел
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|0
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