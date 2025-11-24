Гаврилов поддержал идею назвать одну из трибун «Лукойл Арены» именем Никиты Симоняна

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни бывшего нападающего красно-белых и сборной СССР Никиты Симоняна.

Симонян скончался в возрасте 99 лет в воскресенье, 23 ноября.

«Великолепный спортсмен и человек. К нему шли все. С ним было приятно просто поговорить. Назвать трибуну стадиона «Спартака» именем Симоняна? А почему же нет? Это хорошая идея. Великий игрок! Он столько лет отдал «Спартаку», — сказал Гаврилов «СЭ».

В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и членом Клуба Григория Федотова (183 гола).

Со «Спартаком» Симонян стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958). В 1956 году Симонян стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в Мельбурне.

В тренерской карьере он дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и трижды победил в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году ереванский «Арарат» под руководством Симоняна выиграл чемпионат и Кубок страны.

На данный момент трибуна В «Лукойл Арены» носит имя братьев Старостиных. Трибуна С названа именем Игоря Нетто, а D — Федора Черенкова.