Гаттузо сказал, что поддерживает использование ВАР

Бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (1:0) сказал, что ВАР помогает судьям.

— Я за ВАР, потому что он помогает, — сказал Гаттузо в эфире телеканала «Матч премьер». — Если бы не он, говорили бы о двух ошибках, которые повлияли на исход матча.

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