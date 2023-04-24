Экс-игрок «Зенита» Гасилин: «Почему все смотрят в паспорт Дзюбе? Ибрагимовичу сколько лет? Даже больше, чем Артему»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба в порядке. Меня не удивляет, что он сейчас столько забивает и отдает. Артем — один из топовых форвардов РПЛ сейчас. Как он играет в штрафной, как действует корпусом, так не делает никто», — приводит Sport24 слова Гладилина.

Также он рассказал, как относится к тому, что в РПЛ яркую игру демонстрирует один из самых возрастных футболистов.

«А почему все смотрят в паспорт? Златану Ибрагимовичу сколько лет? Даже больше, чем Артему. Дзюба — топовый игрок для нашего чемпионата. Уровень чемпионата падает, да, но это не проблема Артема. «Локомотив» молодцы, что в него поверили», — добавил экс-футболист.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года, подписав контракт с командой до конца сезона. В текущем 34-летний форвард провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.