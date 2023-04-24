В «Локо» заявили о нежелании заполнять стадион студентами по примеру «Зенита»: «Нас поддерживает миллион железнодорожников»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» об увеличении посещаемости матчей клуба.

«Зенит» приглашает на матч студентов? «Локомотив» — клуб, который поддерживает миллион железнодорожников России. Нам нет смысла проводить какие-то специальные акции. У нас фантастическая поддержка по всей стране", — сказал Нагорных «СЭ».