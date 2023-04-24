Представители «Локомотива» примут участие в заседании комитета ГД РФ по вопросу возвращения пива на стадионы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возвращении продажи пива на стадионах.

«В среду будет заседание комитета по спорту в Государственной Думе. Мы будем принимать участие в этом заседании. Конечно, мы за то, чтобы пиво, его реклама, пивные бренды вернулись на российские футбольные стадионы. Думаю, что это будет серьезная поддержка нашим клубам в финансировании, потому что на сегодняшний день культура посещения матчей уже выработана в нашем футболе, и появление пивных брендов как-то деструктивно сказаться на этом не сможет, а серьезная поддержка футбольным клубам будет обеспечена», — сказал Нагорных «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

30 марта президент РФС Александр Дюков на исполкоме заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.