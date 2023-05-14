«Факел» — «Пари НН»: Марков удален с поля

Нападающий «Факела» Евгений Марков удален за две желтые карточки в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

Марков вышел на замену на 60-й минуте. На 68-й минуте форвард получил первую желтую карточку, а через 6 минут — вторую.