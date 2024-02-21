Гарре прибудет в расположение «Крыльев Советов» 25 февраля

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прибудет в расположение клуба 25 февраля, сообщает пресс-служба самарцев.

Аргентинский футболист присоединится к команде на сборе в Турции, где продолжит подготовку к возобновлению чемпионата.

23-летний Гарре выступает за «Крылья» с января 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.