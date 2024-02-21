«Рубин» подписал полузащитника Йочича

Полузащитник «Вождоваца» Богдан Йочич подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним сербом рассчитано на 4,5 года. Игрок будет выступать под 8-м номером.

В текущем сезоне Йочич провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.