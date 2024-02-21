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Сегодня, 10:29

«Рубин» подписал полузащитника Йочича

Сергей Разин
корреспондент
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Богдан Йочич.
Фото ФК «Рубин»

Полузащитник «Вождоваца» Богдан Йочич подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним сербом рассчитано на 4,5 года. Игрок будет выступать под 8-м номером.

В текущем сезоне Йочич провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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16
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