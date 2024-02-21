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21 февраля, 12:35

Инструктор Академии РФС рассказал, как приглашал Мостового на обучение на тренерскую лицензию

Константин Белов
Корреспондент
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Тренер Академии РФС Александр Венцель в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как приглашал Александра Мостового на обучение тренерской лицензии А-УЕФА+В-УЕФА.

«Не могу сказать, что благодаря мне Мостовой пошел на обучении тренерской лицензии. У него было желание пойти на учебу. Мы с ним играли в «Страсбуре» два года, легко нашли общий язык и много времени провели вместе. Когда я начал работать в Академии РФС, мы с ним общались насчет обучения. Сказал ему немного подождать и пойти сразу же учиться на лицензию А-УЕФА+В-УЕФА, после нее можно сразу же пойти на лицензию Pro УЕФА.

Теперь он учится в одной группе с Аршавиным, Жирковым и другими известными российскими игроками. Одного моего желания, чтобы Александр пошел учиться, конечно, было мало. Нужно, чтобы и ему было бы это интересно. Да, я его пригласил в Академию РФС, но попросил его подождать, чтобы появилась новая лицензия, которую мы согласовали с УЕФА», — сказал Венцель.

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Мостовой будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», которое проводит Академия РФС. В число студентов также вошли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.

20 февраля в Академии РФС состоялся семинар для СМИ «Я учусь в академии РФС». Практические занятие проводили инструктора — Валерий Овчинников, Александр Венцель и Виталий Миллер.

Александр Мостовой
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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