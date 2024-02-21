Инструктор Академии РФС рассказал, как приглашал Мостового на обучение на тренерскую лицензию

Тренер Академии РФС Александр Венцель в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как приглашал Александра Мостового на обучение тренерской лицензии А-УЕФА+В-УЕФА.

«Не могу сказать, что благодаря мне Мостовой пошел на обучении тренерской лицензии. У него было желание пойти на учебу. Мы с ним играли в «Страсбуре» два года, легко нашли общий язык и много времени провели вместе. Когда я начал работать в Академии РФС, мы с ним общались насчет обучения. Сказал ему немного подождать и пойти сразу же учиться на лицензию А-УЕФА+В-УЕФА, после нее можно сразу же пойти на лицензию Pro УЕФА.

Теперь он учится в одной группе с Аршавиным, Жирковым и другими известными российскими игроками. Одного моего желания, чтобы Александр пошел учиться, конечно, было мало. Нужно, чтобы и ему было бы это интересно. Да, я его пригласил в Академию РФС, но попросил его подождать, чтобы появилась новая лицензия, которую мы согласовали с УЕФА», — сказал Венцель.

21 августа 55-летний специалист начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Мостовой будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов», которое проводит Академия РФС. В число студентов также вошли Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Вячеслав Малафеев, Роман Павлюченко, Игорь Денисов и Александр Самедов.

20 февраля в Академии РФС состоялся семинар для СМИ «Я учусь в академии РФС». Практические занятие проводили инструктора — Валерий Овчинников, Александр Венцель и Виталий Миллер.