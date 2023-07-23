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Сегодня, 17:28

Гаранин поделился мнением о борьбе «Спартака» с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Енисея» Вадим Гаранин высказался о продолжении своей тренерской карьеры.

«Думаю ли я о том, чтобы занять место Ярошика? Безусловно, нет. Я также был на матче «Динамо» и «Краснодара». Смотрим, анализируем. Рассматриваю ли я только варианты из РПЛ? Не знаю, откуда информация. Часто в прессе читаю про себя абсолютно надуманные вещи. Хочется, чтобы было интересно, в развитии в том числе. Вызов? Показать самому себе, что мы умеем делать», — приводит «РБ Спорт» слова Гаранина.

Также он ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» в текущем сезоне чемпионата России опередить в турнирной таблице «Зенит».

«Может ли «Спартак» на дистанции в 30 туров опередить «Зенит»? Надо посмотреть сейчас, как вольются футболисты новые», — добавил специалист.

На старте сезона «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. «Спартак» в рамках первого тура РПЛ встретится с «Оренбургом». Матч между красно-белыми и оренбуржцами пройдет 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/garanin-vy-skazalsya-o-bor-be-spartaka-s-zenitom-v-novom-sezone-rpl/
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Вадим Гаранин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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